Stiri pe aceeasi tema

- Catinca Roman a facut noi declarații despre relația cu sora ei, Oana. In ultima vreme, cele doua și-au aruncat cuvinte grele și nu au reușit inca sa ajunga la o ințelegere.„Deocamdata nu am reparat relația. Noi toata viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred ca o…

- Catinca Roman a facut o serie de declarații extrem de dure la adresa surorii ei, Oana, dupa cea aceasta s-a plans ca se ocupa singura de mama ei, internata acum la azil. Oana Roman a afirmat ca este singura care platește cheltuielile de intreținere pentru Mioara Roman, insa Catinca susține ca minte…

- Oana Roman i-a cerut public surorii sale sa o viziteze pe mama lor, Mioara Roman, la azilul unde e internata. Fosta soție a lui Petre Roman a fost internata intr-un centru de recuperare. Se confrunta cu mai multe probleme de sanatate și are nevoie de ajutor specializat. Oana Roman merge des sa-și vada…

- Scandalul dintre Oana Roman și Catinca Roman continua. In urma cu luni de zile, Oana Roman i-a cerut public surorii sale sa o viziteze pe mama lor, Mioara Roman, la azilul unde e internata. Catinca a dezvaluit care sunt motivele pentru care nu merge, iar acum a rabufnit cu privire la banii pe care sora…

- Oana Roman și Catinca au ajuns sa se certe, din nou! Cele soua surori se pare ca se afla la cuțite. Motivul ar fi chiar mama acestora. Fiica lui Petre Roman face acuzații grave la adresa surorii ei și suține ca aceasta evita sa-și vada mama, care se afla la un azil. De cealalta parte, […] The post Scandalul…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit la inceputul anului, dupa 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman a spus ce șanse de impacare exista intre ea și tatal copilului sau.Nu este prima data cand Oana Roman și Marius Elisei se despart, insa de data aceasta a fost una foarte dura. Cei doi au aruncat…

- Oana Roman și Marius Elisei au trait o frumoasa poveste de dragoste ani buni insa, in urma cu ceva vreme, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Desparțirea lor nu a fost tocmai una liniștita, caci ambii și-au aruncat vorbe grele. Invitata in emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, fiica…

- Dupa un scandal de porporții, se pare ca urmeaza o iubire ca in filme! Oana Roman și Marius Elisei pare ca au ingropat ”securea razboiului” și dau semne de impacare. Iata ce gest romantic a facut el pentru vedeta, in momentele in care ea s-a confruntat cu probleme de sanatate. Puțini barbați ar face…