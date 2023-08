Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi ca peste 230.000 de persoane s-au inrolat in armata rusa din ianuarie și pana acum, in a 18-a luna a invaziei ruse in Ucraina, potrivit Agerpres . „Conform datelor Ministerului Apararii, de la 1 ianuarie pana in 3 august, adica astazi, peste 230.000 de persoane au semnat contracte cu ministerul”, a specificat Medvedev, citat de Interfax. Potrivit acestuia, „sarcina ramane aceea de a face serviciul contractual cat mai prestigios posibil”, intr-un moment in care armata rusa are nevoie de recruti pentru a-si desfasura…