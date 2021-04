Stiri pe aceeasi tema

- Militarii romani isi incheie misiunea in Afganistan Peste 32.000 de militari români au trecut prin Teatrul de operatii din Afganistan, a declarat ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca pentru emisiunea "Euroatlantica", de la Radio România Actualitati. Ultimul…

- Situația din regiunea Marii Negre, discutata in CSAT Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reunește astazi, de la ora 16:00, sub conducerea președintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a reuniunii sunt incluse subiecte privind starea de securitate…

- Marti, 27 aprilie 2021, incepand cu ora 16:00, va avea loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse tematici referitoare la:bull; Starea de securitate in regiunea Marii Negre. Implicatii…

