- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat luni seara ca peste o mie de cadre medicale din Romania si-au exprimat disponibilitatea de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel, aflat in conflict armat cu gruparea militanta palestiniana Hamas.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Ministrul Sanatatii a exprimat profundul sau regret si compasiune fata de tragedia care a avut loc in Israel.In calitate de om, medic si ministru al Sanatatii, Rafila este alaturi de victimele nevinovate si de familiile lor in aceste momente dificile. Acesta a subliniat ca Romania este pregatita sa…

- Radu, unul dintre pompierii raniți la Crevedia transferat in strainatate, a fost externat. El s-a numarat printre salvatorii care au suferit arsuri, dupa exploziile de la stația de GPL din Dambovița . Unul dintre pompierii raniți la Crevedia a fost externat Pompierul a fost tratat de medicii unui spital…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Veste buna pentru tinerii maramureșeni care vor sa urmeze cursurile universitare de licența, la programul de studiu Asistența medicala generala, oferite de Universitatea de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca. Incepand cu data de 1 septembrie 2023, se da startul inscrierilor pentru programul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 311 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Norvegia – 158 de locuri de munca pentru: constructor nave; mecanic industrial; mecanic motoare; sudor; tractorist; mecanic pentru camioane; muncitor in productie;…