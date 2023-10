Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Horodnic de Sus a inceput de astazi implementarea unui proiect propriu prin care cei peste 700 de copii de la școlile și gradinițele din comuna vor primi in fiecare zi cate o masa calda. Primarul comunei, Valentin Luța a precizat ca in fiecare zi, la amiaza, copiii vor primi cate o gustare…

- FOTO | Pensionare la Colegiul Militar din Alba Iulia, dupa 35 de ani de activitate: Cizmarul Petru Corduneanu a ingrijit mii de bocanci care au batut cadența zilnic FOTO | Pensionare la Colegiul Militar din Alba Iulia, dupa 35 de ani de activitate: Cizmarul Petru Corduneanu a ingrijit mii de bocanci…

- Toamna ne delecteaza gusturile cu cele mai savuroase legume și fructe, oferindu-ne o bogație de alimente. Poate fi o adevarata capcana, pentru ca tentația este mare, iar mulți dintre noi avem tendința de a manca prea mult sau de a face combinații alimentare nefericite. Astfel, trebuie sa avem grija…

- Este sezonul fructelor de padure despre care se spune ca sunt un „elixir al tinereții”, iar pe langa gustul lor unic, au și multe beneficii pentru sanatate. Suntem obișnuiți sa credem ca toate fructele sunt acceptate in diete, insa acestea conțin mai mult zahar decat ți-ai putea inchipui, bineințeles,…

- Painea se numara printre cele mai consumate alimente de catre romani și nu numai. Insa, v-ați intrebat vreodata ce se intampla in corpul tau daca mananci paine in fiecare zi? Raspunsul vine din partea experților. Potrivit acestora, consumul de paine poate avea atat efecte benefice cat și mai puțin benefice.…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 2 august 2023. Pe masura ce Luna in Varsator il infurie pe revoluționarul Uranus, ar putea fi greu sa te opreșți odata ce mingea se rostogolește! In timp ce Luna se opune, de asemenea, lui Venus, ne-am putea ingrijora ca ieșirea in afara tiparelor stabilite…

- Ea este femeia care mananca zilnic hartie igienica: Oamenii nu cunosc gustul, cum se simte in gura și cat de crocanta esteFemeia care mananca hartie igienica susține ca nu toate tipurile de hartie sunt la fel, iar cel mai mare avantaj este ca acestea nu conține calorii. CITESTE SI BREAKING NEWS…

- Ioan Oltean, fost deputat al județului Bistrița-Nasaud, a acordat un interviu in exclusivitate ziarului Gazeta de Bistrița, in care a vorbit despre modul in care DNA-ul a fabricat patru dosare impotriva sa, cu intenția de a-l elimina din viața politica. In plus, Oltean a subliniat ca atunci cand ești…