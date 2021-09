Câți bani ia pe lună un angajat la evidența populației în București Salariile angajaților de la evidența populației din București varazi cu sume care pot porni chiar și de la 2.000 de euro pana la 2.000 de lei. Spre exemplu, conform datelor publicate de Direcția Generala de Evidența a Persoanelor Sector 4, un director executiv incaseaza un salariu lunar brut de 15487 lei, la care se mai adauga și un spor de condiții periculoase sau de vatamare care depașește suma de 1.000 lei. Cați bani ia pe luna un angajat la evidența populației in București Un director executive adjunct pe de alta parte incaseaza un salariu brut lunar de 12585 și un spor de vatamare de 1259… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

