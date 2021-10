Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea pe ATI este din ce in ce mai mare. Am ajuns la un numar de 1.750 de pacienți intubați la terapie intensiva. Recent, Ungaria s-a oferit sa ne ajute in tratarea a 50 de pacienți, insa chiar și așa Romania nu se mai descurca deloc. Mai mult costul pentru un pacient pentru o zi de spitalizare…

- Pe Mihai Traistariu il știe toata lumea pentru numeroasele participari la Eurovision, dar și pentru talentul sau incontestabile, insa puțini sunt cei care i-au vazut fratele. Cu ce se ocupa Vasile Traistariu și din ce iși caștiga banii.

- Luna lui Brumarel aduce vești interesante pe plan financiar pentru cele 12 zodii. Cine sunt nativii care vor avea probleme cu banii și cine sunt norocoșii care vor primi un bonus salarial la final de luna. Cum stau zodiile cu banii in octombrie 2021 Berbec Nativul din zodia Berbec nu-și face griji in…

- Atacantul Lionel Messi ar putea castiga 110 milioane de euro in trei sezoane la Paris Saint-Germain, conform lequipe.fr. El va castiga 30 de milioane de euro pe an salariu, plus o "prima de fidelitate". "Prima de fidelitate" va fi de 10 milioane de euro, pentru fiecare sezon in care…

- Alexia Eram s-a mutat in urma cu aproape doua luni intr-un apartament pe care l-a cumparat din banii caștigați de ea. Fiica Andreei Esca este bucuroasa ca a reușit sa-și cumpere singura o locuința și a aratat tuturor cum a decorat-o.Alexia Eram s-a mutat singura și locuiește intr-un apartament cu trei…

- Scandal uriaș in care este implicata mama lui Toni Iuruc. Ce a pațit soacra sportivei Simona Halep, cu doar puțin timp inainte de petrecerea de logodna a fiului ei și a viitoarei sale nurori. Adevarul s-a aflat abia acum. Cum au rezolvat situația delicata in care a fost pusa femeia. Soacra Simonei Halep,…

- Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație cu unul dintre cele mai indragite cupluri, Mario Fresh și Alexia Eram. Cei doi se aflau intr-un restaurant, moment in care fiica Andreei Esca a renunțat la inelul de logodna de fața cu iubitul ei.

- 49 de parlamentari au vorbit in plenul Parlamentului doar cand au depus juramantul. Adica doar o jumatate de minut. Aleși ”necuvantatori” sunt in toate partidele.Printre parlamentarii care au tacut pe banii statului se numara: Marius Horia Țutuianu de la PSD, Alexandru-Ioan Andrei de la PNL, Daniel-Codrut…