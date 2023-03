Stiri pe aceeasi tema

- Americanu`, așa cum il știe și acum toata lumea, a dezvaluit cați bani primea pentru filmarile serialului La Bloc. Emil Mitrache a fost invitat la podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit și despre foștii lui colegi.La Bloc este un serial TV romanesc aparut in anul 2002, produs de MediaPro Pictures…

- Emil Mitrache, cunoscut ca Americanu` din serialul romanesc La Bloc, a fost operat pe cord deschis. Un prieten i-a salvat viața și i-a dat banii necesari pentru intervenția chirurgicala. Invitat la podcastul „Acasa la Maruța” , Emil Mitrache a dezvaluit ca in urma cu un an a suferit o operație pe cord…

- Emil Mitrache a devenit unul dintre cei mai indragiți actori ai anilor 2000 in Romania, dupa ce rolul personajului Americanu din proiectul de succes La Bloc l-a consacrat. Ce sume de bani caștiga de la PRO TV, pe vremea cand juca in serial. Ce salariu primea Americanu’ cand juca in La Bloc In anii 2000,…

- Un nou divorț zguduie lumea showbiz-ului din Romania. Andrei Aradits și soția lui, Andreea, s-au desparțit dupa 17 ani de casnicie. Ce spune actorul despre relația actuala pe care o are cu femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste și cum a reacționat fiul lor cand a aflat despre…

- Actori cu ștate vechi, Carmen Ionescu si Bebe Cotimanis au fost colegi de facultate, au jucat impreuna in numeroase proiecte tv, iar in serialul “Lia, soția soțului meu”, difuzat la Antena 1, in fiecare joi, de la 20.30, cei doi formeaza pentru prima oara un cuplu, dand viata personajelor Maria si Marcel.…

- Andrei Aradits, in varsta de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați și iubiți actori din Romania. Ultimul rol pe care l-a avut in serialul „Vlad” a fost admirat de toți cei care l-au urmarit, Andrei devenind exprem de indragit.Andrei este casatorit de mai mulți ani cu Andreea și au impreuna un…

- Marian Olteanu, care e actor in serialul „Clanul” de la Pro TV, a fost invitat vineri in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV unde a acceptat provocarea sosurilor picante, scrie protv.ro . A raspuns mai multor curiozitați, a facut și cateva dezvaluiri neașteptate. Actorul din serialul „Clanul”…