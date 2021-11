Câți ani împlinește azi filosoful Mihai Șora (VIDEO) Mihai Sora, eseist si filosof, s-a nascut la 7 noiembrie 1916, in comuna Ianova, judetul Timis. A urmat Liceul “C. Diaconovici-Loga” din Timisoara (1927-1934), apoi Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti (1934-1938. Potrivit ”Dictionarului scriitorilor romani” (coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi si Aurel Sasu; Ed. Albatros, Bucuresti, 2002), filosoful i-a avut ca profesori, printre altii, pe Mircea Vulcanescu si Nae Ionescu. In 1939 devine student in filosofie la Sorbona, primind o bursa a guvernului francez, apoi, din cauza ocupatiei germane si-a continuat studiile la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

