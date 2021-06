Câți ani are Prințul William? Charles, printul de Wales, i-a urat ducelui de Cambridge ”La multi ani!” cu ocazia aniversarii, informeaza DPA. Cu aceasta ocazie, Clarence House a distribuit pe retelele de socializare o fotografie de arhiva din copilaria Prințului William (foto), facuta la Palatul Kensington. Imaginea alb-negru il prezinta pe Charles in decembrie 1982, privindu-si fiul de sase luni (acum in varsta de 39 de ani), in timp ce il tine in poala. Cei doi apar si intr-o fotografie alaturi de ducesa de Cornwall la deschiderea primelor Jocuri Invictus, in 2014, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul de Wales a distribuit, astfel, pe retelele de socializare o fotografie de arhiva din copilaria lui William, facuta la Palatul Kensington. Imaginea alb-negru il prezinta pe Charles in decembrie 1982, privindu-si fiul de sase luni, in timp ce il tine in brațe.Totodata, Charles a ținut sa posteze…

- Prințul William, al doilea în succesiunea la tronul Marii Britanii, împlinește astazi 39 de ani, prilej pentru tatal sau Charles sa publice o fotografie din arhiva personala și sa-i ureze ”La multi ani!''. Cu aceasta ocazie, Clarence House a distribuit pe retelele de…

- Ducele de Cambridge , William, implinește astazi 39 de ani. Cu aceasta ocazie, Clarence House a distribuit pe retelele de socializare o fotografie de arhiva din copilaria lui William. Aceasta a fost facuta la Palatul Kensington. Imaginea alb-negru il prezinta pe Charles in decembrie 1982, privindu-si…

- Printul Charles, mostenitorul coroanei britanie, i-a urat fiului sau William, duce de Cambridge, „La multi ani!” cu ocazia implinirii varstei de 39 de ani, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Pe contul de Twitter al Clarence House, resedinta oficiala din Londra a printului de Wales si a sotiei sale…

- Ducesa de Cambridge are acum o viața perfecta, dar nu a fost intotdeauna un drum lin pentru ea, potrivit expertului regal Katie Nicolls. Kate este casatorita de 10 ani cu prințul William și impreuna au trei copii: George, Charlotte și Louis. Mai mult decat atat, Kate ar putea deveni regina intr-o zi,…

- Printul William al Marii Britanii si cu sotia sa, Kate, ducesa de Cambridge, au sarbatorit joi, 10 ani de casatorie, cu un videoclip, cuplul și copiii lor bucurandu-se de peisajul rural, relateaza reutes.com William, nepotul Reginei și al doilea rand la tron, s-a casatorit cu Kate pe 29 aprilie…

- Kate Middleton și prințul William sarbatoresc un deceniu de la nunta regala ce a înregistrat o audiența record de 2 miliarde de telespectatori din întreaga lume. Pentru a marca momentul, cuplul regal a postat pe instagram noi fotografii în ipostaze romantice. William,…

- Kate Middleton l-a intalnit pe soțul sau, prințul William, la Universitatea St Andrews in 2001. Dupa ce s-au cunoscut in Scoția, relația lor a inflorit, insa acest lucru a fost pe punctul de a nu se intampla.