Stiri pe aceeasi tema

- Sensibilitate. Romantism. Poezie transformata in muzica. Iata cateva dintre noțiunile asociate cu creația, dar și cu viața lui CHOPIN, marele compozitor și pianist de origine poloneza și franceza, devenit un portret ideal al eroului romantic. In doar 39 de ani de viața, Chopin și-a daruit toata dragostea…

- Filmul „Colectiv/ Collective”, regizat de Alexander Nanau, a fost desemnat cel mai bun documentar international la cea de-a 15-a editie a Festivalului de Film de la Zurich, potrivit zff.com. Trofeele „Ochiul de Aur” pentru cele trei competitii au fost castigate de „Sound…

- Documentarul "colectiv/ Collective", regizat de Alexander Nanau, productie care urmareste intamplarile desfasurate in Romania in primul an de dupa incediul din clubul Colectiv, va fi lansat primavara viitoare in America de Nord de companiile Magnolia Pictures si Participant, care au in portofoliu productii…

- Un barbat si o femeie - Un homme et une femme. Milioane de barbati si de femei de pretutindeni, vibrand la unison la un film devenit, de atunci, legendar. Cinema-ul ca experienta si senzatie globala, capabil de-a uni sufletele chiar si in cele mai indepartate sau izolate locuri de pe planeta. O emotie…

- Cineastul Richard Linklater, cunoscut pentru drama „Boyhood”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, va filma timp de 20 de ani adaptarea musicalului „Merrily We Roll Along”, bazat pe cartea lui George Furth cu muzica si versurile semnate de Stephen Sondheim, informeaza Variety, potrivit news.ro.Dupa…

- Actritele franceze Catherine Deneuve si Juliette Binoche, aflate pe afisul unei drame familiale a cineastului japonez Hirokazu Kore-Eda, vor deschide miercuri seara cea de-a 76-a editie a Mostrei (Festivalul de Film de la Venetia), promitatoare dar controversata, in principal prin prezenta in selectia…

- Actritele franceze Catherine Deneuve si Juliette Binoche, aflate pe afisul unei drame familiale a cineastului japonez Hirokazu Kore-Eda, vor deschide miercuri seara cea de-a 76-a editie a Mostrei (Festivalul de Film de la Venetia), promitatoare dar controversata, in principal prin prezenta in selectia…

- „Parasite”, de Bong Joon-ho, premiat anul acesta cu Palme d’Or, este propunerea Coreei de Sud pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2020, informeaza The Hollywood Reporter.Comedia neagra este al doilea lungmetraj al lui Bong propus pentru…