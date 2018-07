Stiri pe aceeasi tema

- Protest in Bucuresti fata de Codul Administrativ. Aproape 200 de persoane protesteaza in Piața Constituției fața de adoptarea Codului Administrativ și fața de prevederea privind desființarea pragului de 20 la suta pentru folosirea limbii materne in administrația publica. Mai multi protestatari poarta…

