Cateva sute de buzoieni au participat asta zi la Praznicul Pogorarii Sfantului Duh sau al Rusaliilor la Catedrala Arhiepiscopala „Inalțarea Domnului” din municipiul Buzau. Pogorarea Sfantului Duh sau Rusaliile rememoreaza și actualizeaza in fiecare an trimiterea de catre Dumnezeu a Sfantului Duh peste Apostolii Mantuitorului adunați in Ierusalim. Pogorarea Sfantului Duh marcheaza intemeierea Bisericii prin […] Articolul Cateva sute de buzoieni, la Praznicul Pogorarii Sfantului Duh apare prima data in Opinia Buzau .