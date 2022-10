Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana a inceput cu fara apa curenta pentru unii clienti Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Astfel, pana la ora 14.00, apa e intrerupta pe strazile Emil Zola, Martir Cernaianu, Cireșului, din Timisoara, precum și in Recaș. Sunt lucrari de remediere a unor avarii. La reluarea alimentarii cu apa…

- Aquatim a anuntat noi modificari in programul echipelor de interventii, ca urmare a unor avarii si alte lucrari. Atfel, azi apa e intrerupta pe strazile Calea Sever Bocu, Victor Hugo, din Timisoara, și in Sacalaz, Moșnița Noua, Utvin și Petrovaselo, pana la ora 15, din cauza unor avarii. Reamintim ca…

- Saptamana incepe fara apa la robinete, pana la ora 15.00 astazi, pentru timisorenii care locuiesc pe strazile strazile Anvers, Suceava, Johann Heinrich Pestalozzi si Snagov, dar si pentru locuitorii din Sacalaz și Covaci, din cauza unor avarii la retea. De asemenea, in Recaș presiunea va fi scazuta…

- Aquatim a anuntat noi avarii care afecteaza consumatorii de pe strazile Baba Dochia, Calea Stan Vidrighin si Vasile Lucaciu, precum si pe cei din localitatile Giarmata, Moșnița Veche, Moșnița Noua si Recaș. Sunt „lucrari de remediere a unor avarii, in zonele menționate. La reluarea alimentarii cu apa…

- Aquatim a anunțat și astazi lucrari pentru remedierea unor avarii proaspete. Astfel, pana l aora 15 consumatorii din Timisoara, de pe strazile Legumiculturii, Anghel Saligny si Renasterii, precum și cei din Recaș, Carani și Covaci, nu vor avea apa. Compania de apa anuntase deja o serie de lucrari programate…

- Nicio zi fara probleme in reteaua de apa a orasului. Astazi, compania de apa a anuntat lucrari pentru remedierea unor avarii, pe strazile Baba Dochia, Calea Lugojului, Tristan Tzara, din Timisoara, precum și in Moșnița Noua, Remetea Mare și Jimbolia (zona Locul Targului). De asemenea, in Recaș, Izvin,…

- Aquatim a anunțat noi interuperi in furnizarea apei, din cauza unor avarii, pe strazile Martir Petre Domașneanu, Simion Mangiuca, Balta Verde, Targu Mures, Putna, din Timisoara, precum și in localitatile Ivanda, Recaș și Șag. Apa va fi intrerupta in aceste zone pana la ora 15.00. Tot azi sunt interventii…

- O noua zi, noi avarii anuntate de Aquatim in Timisoara, dar si in judetul Timis. Astfel, pe langa lucrarile deja stiute, regia de apa a anuntat ca astazi locuitorii de pe strazile Teiului, Emil Racovița, Recoltei, Legumiculturii, din Timisoara, precum și cei din localitațile Moșnița Veche, Moșnița Noua,…