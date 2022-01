Câteva lucruri neștiute despre parcul Cișmigiu Parcul Cișmigiu este cel mai vechi parc din București, fiind inaugurat in 1854. Mandria Bucureștiului de alta data, unde iși facea plimbarile elita capitalei, Parcul Cișmigiu se intinde pe o suprafața de 16 hectare și este amplasat chiar in centrul orașului. Parcul Cișmigiu: de la o balta urat mirositoare la cel mai frumos parc din București Istoria Parcului Cișmigiu incepe in 1779, cand Alexandru Ipsilanti, pe atunci domnitorul Țarii Romanești, a dat porunca sa se construiasca doua cișmele in București. Prima dintre ele a fost facuta pe locul pe care astazi se afla Cișmigiul. In urma construcției… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

