Stiri pe aceeasi tema

- Cainii de terapie pot contribui la reducerea simptomelor tulburarii hiperkinetice cu deficit de atentie (ADHD) la copii, au confirmat oamenii de stiinta in urma primului studiu clinic randomizat controlat, efectuat in Statele Unite. Interventia asistata de animale (AAI) este utilizata de decenii, insa…

- Administratia de la Washington a aplicat, vineri, o amenda de 73 de milioane de dolari (62 milioane euro) unor filiale Deutsche Bank din Statele Unite, informeaza site-ul agentiei Reuters.Comisia americana pentru Garantii si Schimburi monetare a dispus aplicarea amenzii asupra a doua filiale…

- Prețurile petrolului au urcat ușor vineri, pe fondul temerii legate de sancțiunile aplicate de Statele Unite impotriva Iranului, care amenința scoaterea de pe piața internaționala a unui volum substanțial de petrol intr-un moment in care cererea globala crește, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Țițeiul…

- Harley-Davidson va transfera o parte din productia de motociclete din Statele Unite la facilitatile sale internationale, pentru a evita plata tarifelor punitive in Uniunea Europeana, care ar costa compania 90-100 de milioane de dolari pe an, transmite Reuters. Transferarea productiei este o consecinta…

- Mai mulți șobolani au ros 17.600 de dolari dintr-un bancomat, din India, anunța poliția din indiana, citata de The Straits Times . Se pare ca , rozatoarele din statul Assam au fost detectate de oficialii bancii dupa ce locuitorii s-au plans ca ATM-ul funcționeaza defectuos și nu mai scotea cash, conform…

- Retragerea SUA din acrodul nuclear cu Iranul inseamna o pierdere de 20 de miliarde de dolari pentru compania Boeing, care nu va mai livra Teheranului cele 110 avioane promis prin acordul incheiat in 2016. Decizia a fost luat fiindca americanii au reintrodus sancțiunile la adresa Irnaului , o data cu…

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation a anuntat astazi ca îsi extinde investitiile pe piata media locala, în valoare de 50 de milioane de dolari, anuntate în urma cu o luna.

- Compania poloneza Serinus Energy, care are in concesiune perimetrul de explorare de gaze naturale Satu Mare, a investit, in primul trimestru din acest an, peste 2 milioane de dolari in Romania. Serinus anticipeaza ca facilitatea de producție de la Moftinu va opera la capacitate maxima incepand cu prima…