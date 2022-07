Stiri pe aceeasi tema

- FOC… Punctul de lucru Murgeni din cadrul Detașamentului de pompieri Barlad a intervenit in dupa amiaza de 28 iulie, cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Sarațeni / Murgeni. La sosirea…

- NOROCOȘI… Detașamentul de pompieri Barlad intervine in aceste momente cu forțe și mijloace specifice pe Bulevardul Republicii, in zona Stadion, la un accident rutier produs in municipiul Barlad. In accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz inmatriculat in Republica Moldova. Din primele…

- Un nou accident a avut loc, noaptea trecuta pe DN 2F, in apropiere de localitatea Vladia, comuna Dragomirești. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Vaslui. „In accident au fost implicate un atelaj cu tracțiune animala și un autoturism. In cele doua…

- Patru barbați și-au pierdut viața, iar trei sunt grav raniți, dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, o șoferița aflata sub influența alcoolului a produs un grav accident auto in cartierul Pacurari. Autoturismul a lovit o cladire de pe marginea drumului și a ricoșat intr-o autoutilitara a companiei…

- PERICULOS… Huseanul care in octombrie, anul trecut, a lovit un pieton si a fugit de la locul faptei, revenind apoi pe furis, ca simplu privitor, in incercarea de a afla daca politistii sunt sau nu pe urmele sale, s-a ales cu un nou dosar penal pentru „amenintare”. Paul Dan Rascanu, 35 de ani, zis „Jackson”,…

- Un sofer din Galati s-a ales cu dosar penal, dupa ce a provocat un scandal intr-o statie de carburanti. Politistii au constatat ca barbatul era beat si nu avea permis de conducere. Politistii au fost sesizati sambata, 5 mai, cu privire la faptul ca un barbat ar fi alimentat autoturismul la o statie…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, sambata dimineata, 21 mai, intr-un accident produs pe DN 2, intre Adjud si Bacau, traficul rutier fiind oprit, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca un autotren si o autoutilitara au fost implicate intr-o…

- FOC ȘI NOROC… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism care se deplasa in localitatea Popeni, comuna Zorleni. Șoferul, de 43 de ani, a scapat nevatamat,…