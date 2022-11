Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni, despre categoriile care vor intra in plafonarea pretului energiei la 1 leu, in modificarile care se vor aduce in Parlament la Ordonanta 119 din energie, ca este vorba despre familiile monoparentale sau cele care au mai mult de trei copii, bisericile, societatile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca sustine ca mai multe categorii, printre care familiile cu mai mult de trei copii, bisericile si serviciile publice, sa beneficieze de pret compensat la energie, mentionand ca sunt pregatite amendamente in acest sens la ordonanta pe energie aflata in dezbaterea…

- ”Este foarte limpede ca tot cee ace am discutat si am stabilit prin ordonanta, ultima ordonanta, se va aplica, este o ordonanta pe care am gandit-o astfel incat sa putem sa venim in sprijinul romanilor si a economiei, iar chestiunile care mai erau de amendat in Parlament sunt cele prin care vom regla…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat vineri, in sedinta de Guvern in care se adopta modificarile la Ordonanta pe Energie, ca Guvernul va mentine pretul de 1 leu pentru IMM-uri si vor asigura un pret pentru marii consumatori de 1,3 lei. In plus, consumatorii casnici care consuma peste 255 de kw vor beneficia…

- Premierul Nicolae Ciuca a aratat ca in sedinta de guvern vor adopta doua documente foarte importante, ”o ordonanta de urgenta prin care asiguram mecanismele de achizitie pentru energie astfel incat asa cum ne-am angajat sa asiguram protejarea popultaiei si a economiei in felul in care vom mentine…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca plafonul pentru consumul de energie electrica trebuie sa fie in timp real. „Nu pot sa iti cer sa faci economie si tu vei beneficia de aceasta economie peste 12 luni. Este un non-sens”, a explicat liderul PSD. „Plafonul este in discutie in acest moment in coalitie. Au fost…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti ca serviciile publice, bisericile si Metrorex trebuie sa beneficieze de plafonarea si compensarea preturilor la energie și ca va propune, in Parlament, amendarea ordonantei aprobata zilele trecute de Guvern.

- Marcel Ciolacu a anuntat, marti, ca serviciile publice, bisericile si Metrorex trebuie sa beneficieze de plafonarea si compensarea preturilor la energie, fapt pentru care va propune, in Parlament, amendarea ordonantei aprobata zilele trecute de Guvern.