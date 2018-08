Stiri pe aceeasi tema

- In Institutul de Zoologie Kunming, din China, traiesc aproximativ 2.000 de scorpii de padure, mici animale care seamana si la infatisare si la dimensiune cu soarecii si sunt importante pentru similaritatile genetice cu oamenii. O asemanare...

- Fierul este un mineral estential pentru buna functionare a organismului si este implicat în multiple procese metabolice. Acesta este indispensabil în transportul oxigenului în organism, precum si în respiratia celulara. Carenta de fier poate sta la baza unor forme severe…

- Bogata in vitamine esentiale precum vitamina A, C si K, patlagina, planta cunoscuta popular drept iarba grasa si care in vechime era folosita cu succes drept leac pentru rani si intepaturi de insect, este nelipsita astazi din siropurile de tuse.

- Știm ca stresul, soarele și ereditatea contribuie la încetinirea sau accelerarea procesului de îmbatrânire, însa ce rol are alimentația? Nutriționiștii spun ca are un impact major asupra îmbatrânirii. Se pare ca exista câteva alimente pe care trebuie sa…

- Clipe de groaza, joi seara, dupa ce cladirea unui teatru s-a prabușit peste oameni. Dupa ce forțele de ordine au reușit sa dea la o parte ramașițele, au descoperit ca este vorba despre cinci victime.

- Deputatul PSD de București Aida-Cristina Caruceru aduce vești importante pentru femeile din Romania, in ceea ce privește programele naționale de screening pentru cancer mamar și cancer de col uterin. Deputatul Caruceru, care in urma cu puțin timp a adresat o interpelare Ministerului Sanatații,…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali.

- Probleme pentru unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri ruși din Marea Britanie. Autoritațile nu i-au reinnoit viza de investitor. Aceasta situația apare in mijlocul unor tensiuni istorice intre Rusia și Marea Britanie, dupa otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal.