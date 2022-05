Câte trepte de viteză are viața? Pentru foarte mulți oameni, cu excepția unor budiști și stoici, Viața pare sa funcționeze in doi pași. E cu doua viteze. Primul e ca Viața se manifesta sau, in alte cuvinte, un eveniment se intampla. Sa numim evenimentul X. El poate fi orice. Un țanțar te-a pișcat. Ți s-a dezumflat maseaua, pardon, roata pe Valea Prahovei in mijlocul aglomerației de weekend. Locuiești in București și deodata nu mai ai apa calda. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar e unul dintre cei mai indragiți prezentatori de la radio. Dincolo de cariera, el e casatorit cu Gabriela, alaturi de care are trei fetițe. Nu despre copiii lui a facut dezvaluiri acum, ci despre soția pe care chiar la radio a cunoscut-o in urma cu ani de zile. In anul 2006, dupa doar doua…

- Oana Cuzino este in doliu, dupa ce fostul ei soț a murit in urma unui accident casnic. Multimilionarul avea 70 de ani și s-a stins din viața in Miercurea Alba, in data de 27 aprilie. Yoav Stern fusese internat in stare grava la Spitalul Universitar de Urgența Elias din București. Știre in curs de actualizare……

- De asemenea, este aglomeratie pe raza statiunii Busteni, pe ambele sensuri de deplasare.Potrivit Infotrafic, pentru DN 1 Bucuresti - Ploiesti - Brasov pot fi folosite urmatoarele rute alternative:- Bucuresti - Autostrada A3 - Ploiesti - Cheia - DN 1A Brasov;- Bucuresti - A1 - Pitesti - Campulung - DN…

- Sebastian Dobrincu a anunțat ca și-a cumparat casa in București, dupa ce in ultima perioada a petrecut tot mai mult timp in Romania. Investitorul de la „Imperiul Leilor” a aratat tuturor cum arata locuința sa de lux. A muncit mult ca sa aiba tot ceea ce iși dorește, iar acum se bucura din plin de realizarile…

- O femeie si-a pierdut viata, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs pe DN2 E85, cunoscut si ca drumul mortii, intre localitatile Sinesti si Movilita, in judetul Ialomita. Potrivit ISU Ialomita, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, pentru acordarea primului ajutor in…

- Henry Herșcovici, portdrapelul de origine romana al Israelului la JO 1972 și supraviețuitor al atentatului de la Munchen, s-a stins din viața la 95 de ani. Henry Herșcovici s-a nascut in 1927 la București, a fost tirist la Dinamo, apoi a plecat din Romania la 38 de ani, dupa mai multe dezamagiri pe…

- Regizorul Nicolae Corjos a incetat din viata la Bucuresti, la varsta de 86 de ani. Nascut la data de 22.05.1935, in Hotin (Romania, astazi in Ucraina), dupa ce a lucrat ca regizor secund la pelicule precum ”Strainul”, ”Dacii”, ”Ciprian Porumbescu”, si-a pus semnatura pe filme ca ”Alo, aterizeaza strabunica!”,…

- Fiecare om reacționeaza diferit la șocul decesului unei persoane apropiate, in funcție de personalitatea sa, relația pe care o avea cu defunctul, contextul in care s-a produs tragedia etc. Unii se inchid in ei, alții se exteriorizeaza, neputandu-se opri din plans, in timp ce mulți se consoleaza cu gandul…