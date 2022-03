Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al ONU detaliaza cum regimul de la Phenian a organizat atacuri cibernetice prin care a reușit sa fure criptomonede in valoare de milioane de dolari pe care le-a folosit pentru dezvoltarea de rachete balistice, relateaza BBC.Intre 2020 și jumatatea lui 2021, hackerii au furat mai mult de 50…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului a anunțat ca Statele Unite ale Americii vor disloca din Germania 1.000 de militari și-i va trimite in Romania. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a anunțat miercuri, oficial, decizia Statelor Unite de a trimite trupe suplimentare in Europa. Este vorba…

- Coreea de Nord a efectuat teste pentru o racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune imbunatațita și un focos al unei rachete ghidate tactice in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de agenția media de stat KCNA, care a spus ca o actualizare a sistemului de rachete de croaziera cu raza lunga de…

- Preturile petrolului au crescut marti cu cel putin 1,3% din cauza riscurilor geopolitice legate de tensiunile dintre Ucraina si Rusia, amenintarile pentru infrastructura din Emiratele Arabe Unite si dificiutlatile OPEC+ de a respecta majorarile lunare ale productiei de titei, transmite Reuters.…

- De la venirea sa la Casa Alba in urma cu un an, Joe Biden a tinut sa faca o prioritate din restabilirea importantei relatiei americano-japoneze, promitand sa relanseze aliantele Statelor Unite care au avut de suferit in timpul precedesorului sau Donald Trump.Joe Biden si Fumio Kishida s-au angajat de…

- Coreea de Nord a anuntat marti ca a tras cu o zi inainte doua rachete tactice ghidate pentru a verifica precizia acestui sistem de arme, noteaza AFP. Testul de luni - Coreea de Sud a evocat doua rachete balistice cu raza scurta de actiune - a fost al patrulea test de armament al Nordului de la inceputul…