Câte persoane s-au vaccinat în România, în ultimele 24 de ore Un numar de 70.568 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 17.879 reprezinta prima doza, 23.926 – doza a doua si 28.763 – doza a treia, a informat, vineri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, din 27 decembrie 2020, au fost administrate 14.721.122 de doze de vaccin pentru 7.702.846 de persoane, dintre care 7.347.539 au primit schema completa si 1.473.241 s-au imunizat cu doza a treia. In ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 70.568 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 17.879 reprezinta prima doza, 23.926 – doza a doua si 28.763 – doza a treia, a informat, vineri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un numar de 71.171 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 32.200 reprezinta prima doza, 17.214 – doza a doua si 21.757 – doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Cate persoane s-au vaccinat in Romania impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore. Peste 45.000 s-au vaccinat cu prima doza Un numar de 89.929 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 45.204 reprezinta prima doza, 19.193…

- Un numar de 82.614 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 43.257 reprezinta prima doza, 16.844 – doza a doua si 22.513 – doza a treia, a informat, joi, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un numar de 51.721 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 22.504 reprezinta prima doza, 4.081 – doza a doua si 25.136 – doza a treia, a informat, luni, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid a anunțat, duminica, ca 35.394 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 17.051 au reprezentat prima doza, 2.998 – doza a doua si 15.345…

- Un numar de 8.967 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 6.346 reprezinta prima doza, iar 2.621 doza a doua, potrivit unei informari transmise, marti, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un numar de 6.676 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 4.575 reprezinta prima doza, iar 2.101 doza a doua, potrivit unei informari transmise, sambata, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…