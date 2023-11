Stiri pe aceeasi tema

- Maranta, planta care „se roaga” „Maranta leuconeura” este o planta de interior foarte indragita pe care mulți și-o doresc și care poate fi intreținuta ușor daca ii creați mediul ideal. Ceea ce o face cu adevarat speciala sunt frunzele sale cu model deosebit, care in timpul nopții sau la lumina slaba…

- Duminica, 10 septembrie 2023, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba de tarnosire a noii biserici de lemn din Giulesti, Protopopiatul Sighet, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, a rostit cuvant de invatatura si a binecuvantat noua sala sociala din…

- Pe 8 septembrie, credincioșii ortodocși praznuiesc Nașterea Maicii Domnului. Este cea dintai sarbatoare din anul bisericesc ortodox și marcheaza hotarul astronomic de la vara la toamna. Arhanghelul Gavriil a binevestit lui Ioachim si Anei zamislirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, zicand…

- Fostul deputat Napoleon Pop, care a ocupat și funcția de membru in CA al BNR, a murit, luni, la varsta de 78 de ani.„Tocmai am aflat ca, in dimineața asta, s-a stins un foarte bun coleg și un prieten vechi, Nini Pop. Omul care a deschis primele discuții cu UE, la inceputul anilor ‘90. A plecat in picioare,…

- In perioada 31 august – 3 septembrie 2023, la Timișoara, se desfașoara Intalnirea Tinerilor Ortodocși (ITO), ediția a VII-a. Evenimentul, desfașurat sub sloganul „Voi sunteți prietenii mei”, are ca tema principala prietenia omului cu Dumnezeu ca fundament al prieteniei intre oameni și popoare, reunind…

- „Evita, Argonautas, Frida, Carmen, Romeo și Julieta, Giordano Bruno și multe alte spectacole cu coregrafii, amprenta HUGO WOLFF! Era al nostru, cu toate ca il imparțeam cu multe alte companii si prieteni, pentru ca era și va ramane popular! Dumnezeu i-a incredințat cu siguranța postul de coregraf pe…

- Este doliu in lumea televiziunii și a muzicii populare din Romania, dupa ce un cunoscut prezentator a murit la 53 de ani. Jull Nicu, așa cum era cunoscut publicului, a murit, sambata, la 53 de ani, dupa ce s-a luptat mai mult timp cu o boala nemiloasa. Iulian Nicolae era atat prezentator, cat și interpret…

- 10 ORE! 10 ore am stat ieri in Urgența Spitalului Județean din Deva pana cand batrana matușa cu care eram sa fie internata. Dar ar trebui sa fiu fericit: data trecuta, am stat cu ea in Urgența Spitalului de la Deva 22 DE ORE (nu doua, ci douazecișidoua!) pana a fost internata. Matușa venea cu un diagnostic…