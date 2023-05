Stiri pe aceeasi tema

- Diane Inamahoro a fost eliminata de la Chefi la cuțite sezonul 11, in ediția de luni seara, 29 mai. Concurenta a fost nevoita sa paraseasca competiția show-ului culinar, dupa ce farfuria ei a obținut cel mai mic punctaj.Proba individuala nu a fost deloc ușoara pentru concurenții intrați la duel. De…

- Chefi la cuțite, 22 mai 2023. Andrea Sabini este concurentul care a fost eliminat din show-ul culinar de la Antena 1. El facea parte din echipa lui Florin Dumitrescu.Cu doar 5 puncte obținute pentru preparatul sau, Andrea Sabini a parasit competiția. „S-a pus singur in dificultate alegand sa gateasca…

- In seara aceasta, la Chefi la cuțite, incepe cea de-a patra confruntare, iar lupta se anunța a fi apriga. Surprizele se vor ține lanț in show-ul culinar – atat din partea Chefilor, cat și din partea Ginei Pistol.Toate cele trei echipe au ambiții mari. Concurenții conduși de Sorin Bontea vor sa-și pastreze…

- Cel de-al doilea battle din sezonul 11 Chefi la cuțite le-a adus concurenților provocarea de a gati pe gustul unui juriu alcatuit din antrenori de fitness. Daca echipa lui Catalin Scarlatescu a pariat pe preocuparea acestora pentru o alimentație echilibrata, taberele conduse Sorin Bontea și Florin Dumitrescu…

- Ieri seara, Chefii au imparțit ultimele cuțite in preselecțiile sezonului 11, intreaga acțiune mutandu-se apoi in decorul somptuos al primei probe din bootcamp. Chefii au strigat adunarea, toți cei 140 de competitori care au trecut de etapa preselecțiilor intrand in focurile primului test eliminatoriu…

- Gina Pistol s-a intalnit Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu pentru a dezvalui ce amuleta a pregatit, in ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 26 aprilie 2023, la Antena 1.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Sezonul 11 „Chefi la cuțite” va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravnite vin de data aceasta intr-o formula noua, care condimenteaza emisiunea. Astfel, cei 3 chefi,…