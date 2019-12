Câte ceva despre maladiile veacului * Amplasate de-a lungul si de-a latul strazii Arinului si de-a curmezisul bulevardului Closca, lampile lui George Vulturescu se aprind dimineata si se sting seara, odata cu stolurile de corbi purtand nume de Daniel, dar si de Filomena, napadite de o parte din maladiile mileniului, printre care lingusirea, nerecunostinta, invidia, ura fata de aproapele tau si multe altele. La ceas tainic de seara, cu fitilele stinse, lampile stau de vorba si cu vii, si cu mortii, despre viata de aici, da (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

