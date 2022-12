Un avion de lupta F-35 al armatei americane a ratat aterizarea la o baza din Texas, pilotul reușind sa se catapulteze in ultimul moment. Imaginile dramatice au fost surprinse de un martor al intamplarii, care le-a postat pe Twitter. F-35B accident at Forth Worth airbase in the U.S. The pilot was able to eject. pic.twitter.com/gZvLWqiWtE […] The post Catapultare in ultima secunda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .