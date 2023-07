Stiri pe aceeasi tema

- Marea campioana la gimnastica, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, Catalina Ponor s-a casatorit religios. Mirele a venit pe cal, iar mireasa in caleasca, potrivit news.ro.Nunta a avut loc sambata, cand Catalina Ponor si Bogdan Jianu si-au botezatu si baietelul. CITESTE SI Neversea 2023 - Peste…

- CITESTE SI Marea campioana Catalina Ponor s-a casatorit religios - Mirele a venit pe cal, mireasa in caleasca 20:28 0 VIDEO - Nunta ca in povești pentru Catalina Ponor. Mirele a venit pe cal, mireasa in caleasca 19:30 1969 F1: Max Verstappen a castigat, la Silverstone, Marele Premiu al Marii Britanii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezidat duminica o reuniune de coordonare in orasul Lutk, in vestul Ucrainei, pentru a discuta, intre alte teme, despre intarirea granitei cu Belarus, transmite EFE."Lutk, Castelul Lubart, ampla reuniune de coordonare privind situatia sociala si de securitate…

- Catalina Ponor (35 de ani) și regizorul Bogdan Jianu (53 de ani) și-au unit sambata seara destinele in fața lui Dumnezeu, iar apoi au petrecut pana in zorii zilei alaturi de cei dragi, intr-un cadru de poveste.

- Catalina Ponor și Bogdan Jianu și-au unit destinele ieri, și in fața lui Dumnezeu, cei doi avand parte de o ceremonie religioasa oficiata la o biserica din Manasia, județul Ialomița. Momentele au fost emoționante pentru miri, pentru ca, pe langa binecuvantarea lor, a avut loc și creștinarea fiului lor,…

- Catalina Ponor s-a casatorit religios cu Bogdan Jianu ieri, 8 iulie, la o biserica din Manasia, județul Ialomița. Evenimentul a fost unel deosebit, mai ales ca in cadrul slujbei și baiețelul lor, Vlad Ponor Jianu, a fost botezat. In iunie 2022, Catalina Ponor s-a casatorit civil cu Bogdan Jianu, iar…

- Avem primele imagini de la nunta religioasa a Catalinei Ponor cu Bogdan Jianu. Andreea Raducan, o alta mare gimnasta a Romaniei a avut un mesaj emoționant pentru fosta ei colega. Catalina Ponor a facut nunta la un an de la cununia civila. Catalina Ponor și Bogdan Jianu s-au casatorit religios. Cum au…