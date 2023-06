Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo au invadat terenul, dupa ce echipa a promovat in Liga 1! Imaginile bucuriei „cainilor” sunt de nedescris, dupa barajul castigat cu 8-5, la general, cu FC Arges. Ovidiu Burca a reusit imposibilul si a readus-o pe Dinamo in Liga 1, la un sezon distanta dupa ce echipa a retrogradat istoric.…

- FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Catalin Straton a avut un discurs furibund. Catalin Straton a fost cu greu consolat dupa oficializarea retrogradarii.…

- Jean Vladoiu l-a atacat dur pe Marius Croitoru. Fostul director sportiv al lui FC Arges il considera pe Croitoru principalul vinovat pentru umilinta pe care au suferit-o pitestenii cu Dinamo. Jean Vladoiu a sustinut ca a renuntat la functia de director sportiv tocmai din cauza lui Marius Croitoru. Jean…

- Andreias Calcan (29 de ani), extrema celor de la FC Argeș, a oferit un interviu exploziv la finalul meciului cu Dinamo, pierdut de piteșteni cu un categoric 1-6. Fotbalsitul „vulturilor violeți” a spus ca ce a trait in aceasta seara a fost o mare umilința și le cere și jucatorilor straini din lot sa…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, se declara optimist inaintea partidei din Copou cu Poli Iași. „Eu sper ca va fi ultimul nostru meci din acest sezon. Speranțele noastre sunt susținute de jocul bun al echipei din ultima perioada. Din pacate, nu suntem la mana noastra, dar sper…

- Viorel Moldovan o vrea pe Dinamo din nou in Liga 1, fiind impresionat de victoria obtinuta de „caini” cu rivala CSA Steaua. Fostul international a remarcat jocul prestat de Ahmed Bani, Deniz Giafer si Lamine Ghezali, pe ultimul marturisind ca il urmareste de ceva timp. Dinamo continua sa spere la promovarea…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, a analizat infrangerea suferita de Dinamo, scor 1-3, in fața lui Poli Iași, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 2. Fostul mijlocaș al Stelei este de parere ca Dinamo nu ar avea nicio șansa la baraj in fața echipelor din Liga 1, in cazul in care…