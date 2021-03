Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie de nedescris pentru frumoasa Gina Pistol! Vedeta și-a facut bagajul pentru spital și a impartașit totul cu fanii din mediul online. Prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, va naște in curand.

- Cum Gina Pistol (40 de ani) trebuie sa nasca peste trei saptamani si va avea nevoie de concediu postnatal, s-ar parea ca un coleg de trust o va inlocui la emisiunea „Chefi la cutite” de la Antena 1.

- Bucurie mare pentru fanii ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1! Like Creața se pregatește sa nasca! Fosta concurenta și-a facut bagajul pentru spital. Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare?

- „Chefi la cuțite” 2021 revine la Antena 1 cu sezonul 9 și cateva schimbari in cadrul show-ului culinar. Emisiunea revine pe micile ecrane, la trei luni de la finala sezonului 8. Anul acesta, vor exista mici schimbari și pentru ca Gina Pistol a filmat in timp ce era insarcinata, aceasta a avut un ajutor.…

- Sezonul 9 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” vine cu surprize mari pentru publicul telespectator. Filmarile pentru noul sezon au inceput de mai bine de o luna, iar cei trei jurați chefi – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu – sunt extrem de entuziasmați pentru ediția care va putea…

- Mult a fost, dar puțin a mai ramas pana cand Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți! Prezentatoarea de la Chefi la cuțite așteapta cu emoție momentul in care va aduce pe lume primul ei copil! Cand ar trebui sa nasca vedeta de la Antena 1!

- Gina Pistol mai are foarte puțin pana cand iși va putea ține fetița in brațe. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite iși ține la curent fanii in ceea ce privește noutațile din sarcina.

- Catalin Scarlatescu are 48 de ani și este unul dintre cei mai apreciați chefi bucatari. In prag de sarbatori, juratul de la Chefi la cuțite a suferit o intervenție estetica la nivelul feței. Este vorba despre o blefaroplastie, indepartarea excesului de piele din jurul ochiului. Vindecarea s-a realizat…