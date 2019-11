Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu, a anuntat miercuri ca 14 proiecte au termenul de dezbatere depasit si se considera adoptate. Proiectul privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor a fost initiat de mai multi parlamentari USR. Proiectele adoptate tacit de…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, il ataca pe Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in ultimele trei guverne PSD. Pruna reactioneaza la zvonul ca Guvernul Orban ar putea sa ceara revocarea lui Toader din Comisia de la Venetia si sustine ca actualul rector al Universitatii…

- "In urma analizei mandatului domnului Tudorel Toader 23 februarie 2017 - 24 aprilie 2019 si a modificarilor pe care acesta le-a operat la legile Justitiei, inclusiv infiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie, am constatat ca activitatea domnului Tudorel Toader din functia…

- O organizație nonguvernamentala din Iași ii cere lui Ludovic Orban retragerea lui Tudorel Toader din Comisia de la Veneția. Reset invoca faptul ca activitatea fostului ministru al Justiției a fost in „totala contradicție cu principiile, valorile, statutul și chiar recomandarile Comisiei”, potrivit…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in guvernarea PSD, va fi schimbat din functia de titular al Romaniei in Comisia de la Venetia, cel mai importat for de drept constitutional european, sustine publicatia "Europa libera". In replica, Tudorel Toader ii aminteste ministrului de Externe, Bogdan…

- "Era previzibil acest demers, in condițiile in care mulți sunt cei care iși doresc sa fie membri titulari in Comisia de la Veneția. Ramane de vazut. Guvernul anterior a menținut calitatea de membru supleant pentru Bogdan Aurescu. Cel mai probabil este faptul ca voi trimite o scrisoare deschisa catre…

- Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator al Curtii Constitutionale, reactioneaza la informatia ca si-ar putea piarde statutul de membru titular al Comisiei de la Venetia. Publicatia "Europa libera" noteaza ca Guvernul Orban…

- Ludovic Orban se pregatește sa il ”execute” pe Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției! Orban va cere schimbarea lui Toader din poziția de reprezentant al Romaniei in Comisia de la Veneția.Guvernul ar putea trimite in luna decembrie, scrie romania.europalibera.org, un memorandum de retragere…