- Catalin Nae, director general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” (INCAS), a fost trimis in judecata de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca a incheiat mai multe contracte cu firme „fantoma”, aducand instituției o paguba de 5 milioane euro.In…

- Miercuri, 22 februarie 2023, un comisar șef din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, a fost retinut pentru…corupție, mai exact pentru doua infractiuni de trafic de influenta. Șeful de la Anticorupție i-ar fi cerut unui barbat 20.000 de euro pentru a facilita angajarea acestuia si a sotiei acestuia…

