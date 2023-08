Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri, o intalnire informala cu omologul sau de la Budapesta, Viktor Orban. Intrevederea nu figureaza pe agenda publica a șefului de la Palatul Victoria. Iar pana la momentul de fața nici Guvernul și nici Marcel Ciolacu nu au facut precizari publice despre aceasta…

- Aceasta este perioada din an in care fotbalul nostru se simte cel mai bine, fiindca acum se joaca doar in imaginar Acum, cat echipele romanești inca n-au fost eliminate din cupele europene, fotbalul nostru cel de toate zilele iși poate trai plenar delirul: jucatori vanduți in imaginar pe milioane de…

- Invitație la distracție și relaxare intr-unul dintre cele mai frumoase și moderne locuri de recreere din Muntenia: Complexul Turistic de Natație Targoviște! Aici s-a dat deja startul programului de vara, iar in zona de ștrand sunt așteptați turiștii și vizitatorii care vor sa petreaca o zi sau cateva…

- Punctul de Trecere a Frontierei Bumbata-Leova a fost deschis, marti, traficului international, la frontiera cu Republica Moldova, in prezenta ministrilor Transporturilor si Internelor din cele doua tari. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat ca investitia s-a ridicat la 13,2 milioane…

- Plantele perene cu flori se numara printre principalele atracții ale unei gradini de flori. Acestea adauga structura și frumusețe unei gradini și, pe masura ce cresc in dimensiune, gradina devine mai bogata și mai primitoare. Majoritatea plantelor perene se adapteaza foarte ușor. Acestea pot fi imparțite…

- Conducerea Bisericii ortodoxe Sfanta Treime din Reghin a reusit, in cadrul unui proiect cofinantat de Secretariatul General al Guvernului, sa restaureze cavourile, criptele si mormintele si sa digitalizeze, in premiera pentru Romania, informatiile despre istoria lacasului de cult si despre marile personalitati…

- Primii alegatori au votat deja la alegerile prezidențiale și parlamentare din Turcia, imediat ce s-au deschis secțiile de votare, la ora 08.00, ora Romaniei. Urmariți o corespondența din Turcia de la Cristina Cileacu și Claudiu Ristea, trimiși speciali Digi24.

- Marii Maeștri ai șahului internațional, prezenți la București pentru competiția Superbet Chess Classic Romania 2023, au deschis sambata, 6 mai a.c., prima runda de confruntari a etapei de la București. Printre cei 10 jucatori se afla și Bogdan Deac (locul 38 mondial, a primit un wild-card pentru aceasta…