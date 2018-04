Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante filme-cult ale anilor ’80, Marele albastru (Le grand bleu / The Big Blue, regia Luc Besson), revine in Romania pe marele ecran din Piata Unirii la aniversarea a 30 de ani de la lansare.

- The Chainsmokers, Jason Derulo, Tiesto, Don Diablo, Tujamo, Danny Avila sunt printre artistii care vor canta la Festivalul Untold, care va avea loc intre 2 si 5 august la Cluj-Napoca. 0 0 0 0 0 0

- Reprezentanța Vaslui a USR și-a asumat o obligație morala: sa puna la punct in acest an detaliile organizatorice pentru lansarea la finele lui 2018, anul centenarului Marii Uniri, a concursului național de critica și istorie literara ”Nicolae Milescu Spatarul”. Zestrea culturala a județului s-ar putea…

- Peste 100 de elevi de la peste 20 de unitați de invațamant din județ au participat la Olimpiada satelor la matematica. Primul loc de la fiecare clasa va reprezenta Vasluiul la faza naționala. Concursul de matematica ”Olimpiada satelor din Romania”, organizat la Liceul “Ștefan Procopiu” (LSP) Vaslui,…

- L-a șantajat FRF pe Mirel Radoi cu licența de antrenor? Mișcari de culise la ”Casa Fotbalului” Cum a ajuns Radoi la FRF, dupa ce, cu alta ocazie, refuzase postul? Plus ca funcția este una mai degraba umilitoare, nu este una onoranta. Nu neaparat pentru a se razbuna pe Ionuț Lupescu, cel cu care Radoi…

- Porumboiu pariaza pe FCSB: ”Sunt sigur ca Steaua se va califica”. Punctul sensibil al echipei lui Dica descoperit de fostul mare arbitru. Adrian Porumboiu mizeaza pe FCSB in „dubla” cu Lazio . „Am pus pariu cu un prieten și i-am spus ca Steaua se va califica. Lazio nu are o echipa de speriat. Stelei…

- Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca, in luna februarie, va prezenta in Parlament un raport pe baza datelor primite de la Ministerul Public cu activitatea DNA, DIICOT si structurile din teritoriu. "Legea spune ca in luna februarie trebuie sa le primesc. Cum le-am primit, stabilesc cu presedintii…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va fi inaugurat anul acesta oficial sambata, 10 februarie, in prezenta ambasadorului Canadei in tara noastra, Kevin Hamilton, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Cel mai inedit proiect turistic al Romaniei, Hotelul de Gheata de la Balea Lac,…