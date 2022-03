Cătălin Drulă (USR) a 'mușcat' Guvernul: 'Ar trebui remaniat tot Guvernul' Președintele interimar al USR Catalin Drula spune ca ar trebui remaniat tot Guvernul. El a prezentat motivele pentru care ar trebui remaniați actualii membri ai Cabinetului. „S-au intalnit azi liderii Coaliției Saraciei sa discute despre remanieri. Ar trebui remaniat tot acest Guvern”, a scris luni pe Facebook Catalin Drula, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

