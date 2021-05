Densitatea zonei de la statia Tokyo pana la Aeroportul Otopeni este cea mai mica din Bucuresti si, deci, se pune problema daca aceasta investitie de 700 de milioane de euro este utila in aceasta forma, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. „Se pune problema daca aceasta investitie de 700 de milioane de euro (linie de metrou pana la Otopeni) este utila in aceasta forma, mai ales ca Bucurestiul are mare nevoie de alte linii de metrou. E vorba de linia M5 care traverseaza de la est la vest Bucurestiul, apoi continuarea spre sud a liniilor 4, chiar si pe…