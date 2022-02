Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma, intr-un mesaj transmis membrilor USR, ca formatiunea este "singurul partid cu adevarat liberal din aceasta tara si, in prezent, singurul partid de opozitie cu solutii". "Vreau sa facem tot ce tine de noi sa stergem liniile de separare si sa lucram…

- „Avem multa treaba de facut in beneficiul alegatorilor noștri și al cetațenilor acestei țari. Și dispunem de resursele sa ne facem aceasta datorie”, le-a transmis Catalin Drula, luni seara, colegilor sai pe grupurile interne ale partidului, dupa ce a preluat șefia interimara a partidului, potrivit surselor…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a transmis, vineri, un mesaj de noul an, in care afirma ca are in continuare o datorie fata de cei care si-au pus si isi pun sperantele in ei. ”Anul 2021 a fost un an greu, cu multe decizii complicate”, afirma liderul USR, el precizand ca ”de multe ori au ales bine, iar…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, sustine ca in 2021, un an „marcat de o nemultumire profunda fata de politicieni”, curentele extremiste au crescut „la un nivel nemaiintalnit” in tara noastra.

- "Tot timpul, dar mai ales de sarbatori, romanii se gandesc la bunul Dumnezeu și la Armata. Iar militarii romani și-au dat viața pe campul de batalie pentru ca azi Romania sa fie un stat NATO, sa fie un stat al Uniunii Europene. Cand spun militari, ma refer atat la forțele armate, cat și la polițiști,…

- „Nu avem nimic de a face cu AUR care e un partid extremist. AUR e treaba lor sa iși defineasca direcția in care sa mearga. Pana acum am vazut ca și-au asumat minciuni legate de pandemie și au murit oameni din cauza acestor minciuni propagate formal de AUR. AUR trebuie sa dea explicații romanilor pentru…

- In spitalul Center of Hope din satul Piteasca, Ilfov, animalele abandonate sau din familii vulnerabile primesc tratament si trec prin operatii care le salveaza viata. Se intampla datorita programului social al institutiei, Homeless Animal Hospital, cu peste 14.000 de donatori lunari. Spitalul veterinar…