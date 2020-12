Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca isi propune ca in urmatorii zece ani in Romania sa se construiasca autostrazi si a vorbit despre o autostrada care sa uneasca sudul tarii de Moldova, dar si despre centurile Bucurestiului sau varianta de ocolire a litoralului.

- Ciprian Șerban a fost ales, marți seara, președintele Comisiei de transporturi din Camera Deputaților și, din opoziție, se anunța a fi extrem de vocal in acest domeniu. Deputatul PSD Neamț, proaspat ales in noua funcție, este cel care conduce audierile din comisii a lui Catalin Drula (USR), candidatul…

- Anul 2020 a fost cel mai bun din ultimii 10 in ceea ce priveste ritmul de contractare la nivelul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu un total de aproximativ 8 miliarde de euro, in timp ce, pe toate modurile de transport, au fost contractate lucrari de aproximativ 54,908…

- Anul 2020 a fost un an dificil, un an in care a trebui sa dam dovada de solidaritate și sa punem pe primul plan binele comun.Unitatea a contat in acest an poate mai mult ca oricand. Ziua naționala, 1 Decembrie, este o buna ocazie sa reflectam la cat de mult a contat pentru romani sa fie uniți in decursul…

- Necesarul total de finantare in urmatorii 10 ani pentru toate modurile de transport se ridica la aproximativ 72,2 miliarde de euro, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Unul dintre cele mai importante repere care definesc activitatea ministeriala…

- Reteaua de drumuri nationale, autostrazi si variante ocolitoare in Romania se va imbunatati in 2020 cu 315 kilometri modernizati in acest an, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Pana la finalul anului, ne propunem…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, decizia Comisiei Europene de a finanta, cu 143 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, constructia Variantei Ocolitoare a municipiului Bacau. Valoarea oferita de CE reprezinta 85% din costul eligibil al proiectului. Lucian Bode…

- Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada și 300 de kilometri noi de drum expres pana in 2024, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul videoconferinței „Rolnvest”....