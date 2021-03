Intrebat daca Ion Radoi se afla in concediu in timpul protestului spontan de la metrou, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca acesta este suspendat din pozitia pe care o are la Metrorex. ”E suspendat din pozitia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual, concediu de la sindicat”, a declarat Drula, la Digi24, luni seara. Intrebat, de asemenea, daca Radoi se afla in spatele protestului spontan de vineri, Drula a raspuns afirmativ. ”Absolut. Si este in spatele a ceea ce s-a intamplat la metrou si nu de azi, de ieri, ci de vreo 20 de ani, cel putin”,…