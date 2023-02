Cătălin Drulă: Este datoria noastră să sprijinim Ucraina cu tot ce ne stă în putinţă Liderul USR Catalin Drula afirma, vineri, la un an de la declansarea razboiului in Ucraina, ca este datoria noastra sa sprijinim Ucraina cu tot ce ne sta in putinta si sa ne asiguram ca dictatorii nu-si au locul pe continentul nostru. Vecinii nostri lupta eroic pentru tara lor, dar in acelasi timp lupta pentru viitorul Europei, mai spune liderul USR in mesaj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

