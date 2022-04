Stiri pe aceeasi tema

- Rusia trebuie izolata complet din punct de vedere economic, a declarat, luni, presedintele Senatului, Florin Citu, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, informeaza AGERPRES . „Domnule presedinte Zelenski, este o onoare sa va ascultam astazi, in Parlamentul Romaniei. Multumesc ca mi-ati acceptat…

- Din cate știm, dictatorii, strategii militari, oamenii politici și cei asimilați acestora, implicați in evenimente teribile, sfarșesc in cel mai bun caz in fața unor tribunale locale sau internaționale, și de ce nu, sub competența cercetatorilor. Razboiul din Ucraina se duce pe doua fronturi, unul dintre…

- In jur de 1,5 milioane de copii au parasit Ucraina de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, a estimat sambata UNICEF, citata de CNN , care avertizeaza asupra pericolului la care sunt expuși copiii care fug din calea bombardamentelor. Pe langa aceștia, ”nenumarați alți” copii sunt stramutați in…

- Razboiul din Ucraina și mai ales blocajele impuse la Marea Neagra impiedica exportul de grau și alte cerea din Ucraina catre Europa. Majoritatea țarilor s-au reorientat rapid și acum importa din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania permite transportarea containerelor moldovenești de marfuri din portul Constanța, fara autorizații speciale. Ca urmare a situației din Ucraina, mai multe containere cu destinația Republica Moldova, care urmau sa ajunga in porturile ucrainene au fost redirecționate spre portul Constanța. Punctul…

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…

- De ce forțeaza Putin situția din Ucraina? Un raspuns clar bine de la fostul șef operativ al SIE, Silviu Predoiu. Acesta susține ca președintele Rusiei a simțit slabiciunea liderilor din Europa și SUA dar și ca vrea sa redea Rusiei puterea de mare imperiu. „ Mi se pare ca este o disproporție uriașa intre…

- Gruparile Navale ale NATO au fost, in 2021, o prezența constanta in Marea Neagra, inclusiv in apele teritoriale romane. Pentru 2022, sub comanda NATO și a țarilor partenere, sunt pregatite mai multe exerciții și misiuni, care pot fi suplimentate in funcție de evoluția situației de securitate in Marea…