Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii de la metrou au decis sa renunțe la greva pe care au declanșat-o vineri dimineața, in urma negocierilor cu Ministerul Transporturilor. Traficul din subteran va fi reluat incepand de sambata, urmand ca discuțiile cu reprezentanții lui Catalin Drula sa continuie. Vineri seara,…

- Sindicaliștii ar fi ajuns la un acord cu conducerea Metrorex și vor suspenda greva, informeaza vineri Antena 3. Potrivit sursei citate, in cursul zilei se va semna un proces verbal cu ințelegerea. Funcționarea metroului ar urma sa se reia sambata in regim normal. Circulatia trenurilor…

- „As vrea sa incep prin a le cere scuze bucurestenilor pentru ca au fost obligati azi sa treaca prin acest eveniment neplacut, dar as vrea sa le cer scuze ca cateva zeci de ani ministrii transporturilor au lasat sa se formeze un buboi, o mafie aici. Cata vreme sunt aici nu vom ceda niciun milimetru,…

- Dupa cinci ore de blocare a circulatiei metroului, sindicalistii lui Ion Radoi au transmis un mesaj agramat pe pagina de Facebook a sindicatului in care sustin ca sunt „intimidati”. „Nu mai manipulati presa, oamenii din metrou sunt suparati pentru intimidare si masurile pe care le,, coaceti in culise.,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a depus plangere la DNA Ministrul Transporturilor, Catalin Drula. FOTO: Agerpres. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula a depus plângere la DNA împotriva celor responsabili pentru blocarea circulatiei Metroului si a sesizat mai multe posibile…

- Metroul nu circula, vineri dimineața. Circulația este blocata pe toate cele 5 magistrale, dupa ce reprezentanți ai sindicatului de la metrou au organizat un protest spontan in stația Piața Unirii, potrivit companiei Metrorex. Aceștia au coborat in tunel, pe calea de rulare și au impiedicat pornirea…

- Metrorex anunta ca sindicalistii USLM au impiedicat pornirea trenurilor de pasageri de la statia Piata Unirii invocand un protest spontan. Conducerea metroului sustine ca reprezentantii sindicatului au refuzat dialogul, informeaza A gerpres. Circulatia trenurilor de metrou este perturbata vineri dimineata…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, acuza Metrorex de iresponsabilitate și lipsa de solidaritate. El critica faptul ca salariile angajaților de la metrou au crescut in 2020 cu 18%, in condițiile in care angajații din privat au strans cureaua, din cauza pandemiei. Catalin Drula precizeaza…