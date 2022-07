Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat, dupa ce partidul a validat rezultatele alegerilor interne, intr-o sedinta online sambata, ca mandatul sau la sefia formatiunii pe care l-a cerut colegilor este unul pentru unitate, stabilitate, coerenta si eficienta si va livra aceste lucruri. El a adaugat…

- Politehnica Femina a anuntat o prima mutare a verii la nivelul lotului de jucatoare. Roxana Mirea, care si-a incheiat conturile cu Universitatea Olimpia Cluj, s-a alaturat alb-violetelor din postura de jucatoare libera de contract. Mirea (nascuta 2003) a fost prezenta la Timisoara inca de la reunirea…

- Fostul președinte american Donald Trump a facut mai multe declarații interesante in prezența susținatorilor sai adunați la Anchorage, Alaska, unde se afla in vederea alegerilor pentru Congresul SUA, care sunt programate in noiembrie. „Vom revendica magnifica noastra Casa Alba. In 2024, la alegerile…

- Primarul municipiului Timisoara si presedinte al USR Timis, Dominic Fritz, anunta pe pagina sa de Facebook, ca il sustine pe deputatul de Timis Catalin Drula pentru a conduce USR, in calitate de presedinte.

- Foster&Partners, MVRDV, UNStudio si Zaha Hadid Architects, unele dintre cele mai renumite birouri de arhitectura din lume, proiecteaza pentru prima data in cadrul unui concurs international de arhitectura din Romania, organizat la Iasi, la initiativa grupului IULIUS. Presedinte al echipei organizatorice,…

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, un adversar al actualului sef al statului Volodimir Zelenski, a anuntat astazi ca a primit permisiunea sa iasa din tara, dupa ce a fost oprit ''deliberat'' la granita de doua ori in weekend, transmite AFP.

- Congresul din Filipine l-a proclamat oficial, miercuri, pe Ferdinand Marcos Jr. drept noul președinte al țarii. Cunoscut drept „Bongbong” in Filipine, Marcos este fiul fostului dictator Ferdinand Marcos, care a condus aceasta țara in urma cu 36 de ani.

- Dinu Plingau este noul președinte al Platformei DA. El a fost votat de 163 de membri ai Platformei DA prezenți la Congresul formațiunii, desfașurat duminica. Lupta pentru funcția de președinte s-a dat intre Dinu Plingau și Chiril Moțpan.