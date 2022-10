Cătălin Crișan redeschide școala ce-i poartă numele! În pandemie cântărețul profesor a pierdut vechiul sediu Catalin Crișan este fericit ca a reușit sa-și redeschida școala sa, centrul educațional ce-i poarta numele. In cei doi ani de inactivitate pe fondul restricțiilor medicale artistul a fost nevoit sa paraseasca cochetul sediu al școlii sale și sa caute un alt spațiu. ”Chiar daca nu mai are atat de multe clase și ateliere, este fericit ca a reușit sa lege echipa de profesioniști și sa dea startul noului an școlar. ”Incepem acest program increzatori, oferindu va tot ce putem mai bun: profesori, cursuri, ateliere, educatie si mai ales grija fata de copii si fata de ceea ce ne dorim sa reușim. Ne dorim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

