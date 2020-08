Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul spital de pneumologie din municipiul Sfantu Gheorghe va fi construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI) si ar putea fi finalizat in 28 de luni de la semnarea contractului, a declarat joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor. „Am initiat, acum doi ani…

- Amenajarea unor gradini pe blocurile din Cluj este un alt proiect ecologist cu care se prezinta candidatul PMP la funcția de primar. Profesorul Fițiu știe ca acest proiect va aduce beneficii considerabile, dovada fiind politica verde adoptat

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca de vineri va fi deschis spitalul modular - sectie externa a Spitalului Victor Babes, destinat tratarii cazurilor de COVID-19."Am gasit cadre medicale care sa ii trateze pe pacientii cu coronavirus si de vineri deschidem spitalul modular…

- Ziarul Unirea Primarul Dorin Nistor: „Inca un proiect edilitar, finanțat din fonduri nerambursabile, prinde contur la Sebeș. Au inceput lucrarile pentru construirea primelor locuințe de serviciu destinate specialiștilor care iși desfașoara activitatea in municipiul Sebeș” Municipiul Sebeș este una dintre…

- Comuna Sugag, situata la poalele de nord-est ale Muntilor Sureanu, este considerata de catre multi o „Mica Austrie”, datorita peisajelor naturale spectaculoase si a domeniului schiabil situat in Masivul Sureanu. Primarul liberal Constantin Jinar administreaza aceasta comuna din anul 2000, luptand mereu…

- Cea mai mare investitie de mediu din Sud-Estul Europei se apropie de final! Incineratorul de namol este realizat in proportie de 85% iar lucrarile la Statia de Epurare a Apelor Uzate Glina avanseaza! In urma cu 4 ani, acest proiect era complet blocat, anunța Primarul general al Capitalei, Gabriela…

- Primarul comunei Valea Ierii, Gabriel Alexandru Duma, a fost condamnat definitiv de catre Curtea de Apel Cluj, intr-un dosar in care a fost judecat pentru abuz in serviciu, in forma continuata.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!