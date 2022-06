Stiri pe aceeasi tema

- La un an și jumatate de la nunta, Rona Hartner a divorțat de fostul ei partener de viața. Acum se pare ca se concentreaza mai mult pe viața sa profesionala, dar și pe prietenii sai. Actrița a fost surprinsa la un spital din Capitala. Imediat dupa vizita la unitatea spitaliceasca, a mers pe platourile…

- Cu toții știm ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dar iata ca din cand in cand, ca in orice relație, mai exista și certuri. Ei bine, de data aceasta, hainele au fost subiectul principal. Ce au marturisit cei doi indragostiți, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Pe Dorian Boguța il cunoaște toata lumea, insa puțini știu detalii despre actorul care a ajuns de fiecare data la sufletele publicului. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Dorian Boguța și l-au surprins intr-un mall din Capitala, insa nu singur.

- BRomania este cat se poate de discret cu viața lui privata, insa paparazii SpyNews, vigilenți din fire, au surprins exact momentul in care comediantul pofita de timpul liber, și nu oricum, ci in compania unei domnișoare cunoscute pe micile ecrane. Iata cum a fost surprins, de fapt, la o terasa de lux…

- Zi speciala pentru Catalin Cazacu! Sportivul iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 38 de ani. Catalin Cazacu a fost surprins de cei dragi cu moment unic, iar tot momentul a fost imortalizat pe rețelele de socializare.

- Cristina Ștefania este o femeie foarte frumoasa și are o relație minunata cu Speak. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodata și iși doresc un viitor impreuna, dar in timpul ei liber, artista nu pare prea atenta la regulile de circulație și iși pune singura in pericol. Iata ce gest a facut pe strazile…

- Ion Dichiseanu s-a stins din viața in urma cu un an, la varsta de 87 de ani. Actorul avea grave probleme de sanatate și a fost internat timp de trei luni la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București. Ion Dichiseanu iși doarme somnul de veci la cimitirul Bellu din Capitala. Iata cum arata mormantul…

- Cum sa iți inchei mai frumos saptamana daca nu la un restaurant alaturi de familie și de cei dragi?! Sorin Brotnei de la Akcent și-a luat fiica și soția și le-a dus intr-un local de fițe din Capitala. Ei bine, lucrurile au mers ca pe roate, pana cand cantarețul a parut sa fie un pic ”depașit” de comportamentul…