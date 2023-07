Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu este considerat Don Juan din showbiz-ul romanesc, iar prezentatorul TV inca iși așteapta marea dragoste. Echipa de la Antena Stars i-a sarit in ajutor și i-a facut propunerea! Iata cum arata urmatoare iubita a lui Catalin Cazacu, dar și ce a spus prezentatorul TV despre ea!

- Babs este destul de activa pe rețelele personale de socializare și din cand in cand vorbește cu fanii ei de acolo. Ei bine, de aceasta data, bruneta a vorbit despre viața intima dupa varsta de 40 de ani. Pe conturile sale de pe platformele de socializare, iubita lui Dorian Popa a facut o postare neașteptata.…

- ICCJ a constatat, in cursul zilei de vineri, prescripția raspunderii penale a fostului deputat PDL Cristian Boureanu in dosarul in care Sebastian Vladescu și Mircea Ionuț Costea au fost condamnați definitiv. Fostul deputat scapa de inchisoare. Ce postare a facut iubita lui Cristian Boureanu in urma…

- Un val de acuzații grave ii sunt aduse cunoscutei brunete Gabriela Cristoiu. Tanara susține ca fosta iubita a celui cu care ea a avut o relație susține ca ar fi harțuit-o și ca ar fi intrat peste ea in casa. Gabriela Cristoiu vine cu replica și e decisa sa acționeze in judecata in cazul in care aceste…

- Un brancardier de la spital din Targu Jiu a imprumutat o uniforma de polițist și și-a șantajat, in repetate randuri, fosta iubita, cerandu-i inapoi cadourile primite in timpul relației. Polițiștii gorjeni anunța joi ca au reținut miercuri, pentru 24 de ore, un barbat de 37 de ani din Targu Jiu, banuit…

- Dana Budeanu i-a criticat in mod public pe comentatorii partidei Real Madrid-Manchester City, Emil Gradinescu, și Bogdan Cosmescu, care, in timpul celor 90 de minute, au facut diverse comentarii cu privire la disputa de natura mondena dintre Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne, care au fost adversari…

- Este considerata una dintre cele mai cunoscute și reputate prezentatoare TV din Romania, apreciata de zeci de milioane de romani din toate colțurile țarii. Recent, Andreea Esca și-a surprins fanii, dupa ce a marturisit motivul pentru care nu ar vrea sa se mai intoarca vreodata in Dubai. De ce nu-i place…

- Motiv de sarbatoare pentru Andra Volos! Șatena iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de 25 de ani. Manelistul Lele și-a surprins partenera cu un mesaj emoționant pe contul lui personal de Instagram. Iata ce i-a transmis!