Bataie in toata regula in sediul PSD Cluj, unde un consilier local a incasat niște lovituri pentru care a avut nevoie de ingrijiri medicale! Nu de alta, dar nu a fost batuta de o rivala, ci de trei colege de partid!

Rusul Andrei Medvedev, in varsta de 26 de ani, care se prezinta drept un dezertor din grupul paramilitar rus Wagner, urmeaza sa fie judecat in Norvegia, unde s-a refugiat in ianuarie, prin Arctica, cu privire la faptul ca a fost implicat intr-o incaierare la Oslo, anunta parchetul norvegian, relateaza…

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, condus de Gabriela Firea, a inchiriat un etaj intreg la World Trade Center București, vis-a-vis de Romexpo, și platește o chirie de circa 500.000 de euro pe an. Banii vin de la bugetul public.

Un polițist din Gugești, Vrancea, care se afla in timpul liber a incercat sa salveze o tanara, care era agresata de trei barbați. Polițistul, care era impreuna cu copilul sau, a intervenit, dar tinerii nu doar ca nu s-au oprit și au inceput sa-l loveasca cu bestialitate. Acum, cei trei tineri, cu…

888poker, unul dintre cei mai apreciați operatori de poker online la nivel mondial, se remarca din nou printr-o campanie de cinci stele, prin care le va oferi utilizatorilor premii garantate de peste 2 milioane de dolari pe parcursul lunii ianuarie.

Marti, 17 ianuarie, Emmanuel Macron a stat de vorba cu 10 editorialisti importanti de pe scena mediatica franceza cu ocazia unui pranz secret, pentru a-și promova reforma pensiilor.

Un tana de doar 25 de ani s-a aruncat, miercuri seara, de la etajul 25 al unui turn din București, la scurt timp dupa ce a luat la un restaurant. Potrivit surselor judiciare, este vorba despre Adi Lele, un barbat din Timișoara, care locuia de ceva vreme in Capitala.

O disputa pe tema bugetului intre politicieni a sfarșit tragic: doi parlamentari au fost condamnați la șase luni de inchisoare, in urma acestui scandal.