Catalanul Carles Puigdemont a fost eliberat din arest și i s-a permis să părăsească Italia Arestat joi în Sardinia, separatistul catalan Carles Puigdemont a fost eliberat vineri și i s-a permis sa paraseasca Italia, potrivit avocatului sau, chiar daca justiția acestei țari nu a decis înca asupra cererii de extradare depusa de Spania, unde acesta este judecat pentru rolul avut într-o tentativa de secesiune în 2017, potrivit AFP și ANSA. Salutat de susținatorii sai, fostul președinte regional catalan a parasit închisoarea din Sassari, din Sardinia, unde era ținut vineri. Potrivit avocatului sau italian Agostinangelo Marras, acestuia i s-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Domnul Puigdemont trebuie sa se supuna actiunii justitiei, exact ca orice alt cetatean'', a comunicat biroul premierului spaniol Pedro Sanchez intr-un comunicat, potrivit agerpres.ro.Spania il acuza pe fostul lider regional catalan Puigdemont de razvratire, sustinand ca a contribuit la organizarea…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont a fost retinut in insula italiana Sardinia, joi seara, in baza unui mandat emis de justitia spaniola, potrivit TVE. Statul spaniol il acuza de razvratire, motivand ca a organizat un referendum ilegal pentru independenta Cataloniei in 2017. Puigdemont, fost presedinte…

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, aflat in exil in Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi in Italia, a anuntat avocatul sau, citat de AFP. "Presedintele Puigdemont a fost arestat la sosirea…

- Europarlamentarul separatist si fost lider al guvernului regional catalan Carles Puigdemont, aflat în exil în Belgia din 2017 dupa tentativa de secesiune a Cataloniei din acelasi an, a fost arestat joi în Italia, a anuntat avocatul sau, citat de AFP și Agerpres. "Presedintele…

- Autoritațile spaniole au anunțat miercuri ca aproximativ 70% din populație a fost vaccinata anti-Covid-19 cu ambele doze. Prin urmare, a fost atins obiectivul stabilit de guvern pentru luna august. De asemenea, rata infectarilor scade constant, dupa ce Spania s-a confruntat cu o explozie de cazuri.…

- Spania a anuntat miercuri ca a vaccinat 70% din populatie cu doua doze de vaccin pentru Covid-19, indeplinind obiectivul stabilit de guvern pentru luna august, in timp ce rata de incidenta continua tendinta descendenta din ultima luna, dupa o crestere puternica, transmit Reuters și news.ro. Cu peste…

- Presedintele american Joe Biden si premierul spaniol Pedro Sanchez au convenit ca doua baze militare din sudul Spaniei sa fie folosite pentru a primi afgani care au lucrat pentru guvernul american, a anuntat duminica guvernul spaniol, relateaza Reuters. Intr-o conversatie telefonica de 25…

- Presedintele american Joe Biden si premierul spaniol Pedro Sanchez au convenit ca doua baze militare din sudul Spaniei sa fie folosite pentru a primi afgani care au lucrat pentru guvernul american, a anuntat duminica guvernul spaniol, relateaza Reuters. Intr-o conversatie telefonica de…