Cât trebuie să plătească studenții pentru chirie în noul an şcolar. Evoluția prețurilor în cele mai importante orașe universitare STUDIU In așteptarea noului an universitar, studentii si parintii pot afla care sunt prețurile medii actuale de inchiriere pentru una, doua și trei camere și evoluția acestora fața de aceeași perioada a anului trecut. Astfel, uitandu-ne la București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Brașov și Timișoara, se remarca o efervescența a categoriei de inchirieri - "oferta arata o creștere de 9% a numarului de anunțuri nou listate, insa și o epuizare mai rapida a acestora, timpul de inchiriere fiind cu 25% mai mic fața de anul trecut. La nivel național, in luna iulie a acestui an, numarul de anunțuri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

