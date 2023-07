Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam prețurile pentru o noapte de cazare in hotelul din Mamaia Nord care aparține jucatoarei de tenis Simona Halep (31 de ani). Simona Halep a inaugurat un hotel de lux in Mamaia Nord in urma cu trei ani, denumit LOTUS Studios. Situat intr-o zona buna a stațiunii, „la 100 de metri de mare” conform…

- Simona Halep, Andreea Banica, Cristi Borcea și Mihai Traistariu se numara printre vedetele care dețin hoteluri la mare. Iata cat costa o noapte de cazare la hotelurile vedetelor.Simona Halep, Mihai Traistariu, Andreea Banica și Cristi Borcea au investit in industria hoteliera și au deschis hoteluri…

- De fiecare data cand vine vorba despre metodele de a-și arata bunastarea, Anamaria Prodan nu are limite. Cea mai noua gaselnița, extravaganta vedeta a apelat la un tratament pentru piele cu aur de 24 karate. Proaspat divorțata, Anamaria Prodan investește pentru starea sa de bine și face tot posibilul…

- Lionel Messi a ieșit din lumea fotbalului european pentru o noua misiune, aceea de ridica popularitatea sportului cu balonul rotund intr-o țara in care acesta nu este foarte popular. Deși se credea ca fosta vedeta de la PSG va fi adversar lui Ronaldo, in campinatul din Emiratele Arabe Unite, Messi (35…

- Aprtamentele din Mamaia Nord sunt foarte cautate, in special de catre familii care vin pe litoral cu copiii. O femeie a dorit sa inchirieze un astfel de apartament pentru familia ei, iar pentru ca venea cu un copil mic, aceasta l-a intrebat pe proprietar daca exista anumite ustensile in apartament sau…

- Ca și in anii trecuți, cea mai cautata stațiune este Mamaia, urmata de Eforie Nord și Vama Veche. Cu toate acestea, sunt mai multe rezervari și la hotelurile din Neptun, Olimp, Jupiter și Venus in acest an.Vacanțele sunt intre trei și patru nopți. Pentru un hotel de trei stele, turiștii vor plati intre…

- Cristian Barhalescu a declarat, vineri, la Prima News, ca evenimentele sunt cele care atrag turistii in aceasta perioada pe litoral. “Discutam de cifre apropiate de 2018 si 2019 si ma refer la rezervarile din agentiile de turism pentru litoral, ca discutam foarte mult de litoral, acum de 1 Mai merg…

- Daca in perioada Sarbatorilor Pascale, pe litoral au fost deschise doar 30-40 de unitati de cazare, in minivacanta de 1 Mai, numarul acestora se va dubla, noteaza Radio Constanta, citata de Rador. Potrivit reprezentantilor portalului de turism litoralulromanesc.ro, aproape 80 de unitati hoteliere vor…